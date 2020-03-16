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16 березня 2020, понеділок, 13:01 12
Економіка 2020-03-16T13:36:54+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує стрімко падати: курс НБУ на 17 березня

Гривня продовжує стрімко падати: курс НБУ на 17 березня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 17 березня, на 35,35 коп. до 26,4203 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 16 березня, на 25,82 коп. до 25,0668 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, котирування на міжбанківському валютному ринку продовжують рости і досягли 26,50-26,54 UAH/USD, незважаючи на аукціон Національного банку за продажу валюти.

Раніше НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від обвалу. А 11 Національний банк продав $350 млн на міжбанку.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 березня на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

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