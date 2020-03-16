Гривня продовжує стрімко падати: курс НБУ на 17 березня

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 17 березня, на 35,35 коп. до 26,4203 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 16 березня, на 25,82 коп. до 25,0668 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, котирування на міжбанківському валютному ринку продовжують рости і досягли 26,50-26,54 UAH/USD, незважаючи на аукціон Національного банку за продажу валюти.

Раніше НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від обвалу. А 11 Національний банк продав $350 млн на міжбанку.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 березня на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.