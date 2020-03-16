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16 марта 2020, понедельник, 12:42 2545
Финансы 2020-03-16T12:53:02+02:00
Українські Новини
НБУ не удается остановить девальвацию гривны на межбанке

НБУ не удается остановить девальвацию гривны на межбанке

Елена Новикова
НБУ, Котировки, Валютный рынок, Межбанковский валютный рынок, аукцион по продаже валюты, Рост котировок
Гривна
Гривна

Котировки на межбанковском валютном рынке продолжают расти и достигли 26,50-26,54 UAH/USD, несмотря на аукцион Национального банка по продаже валюты. Об этом Українським Новинам сообщили банкиры.

"Рынок открылся "гэпом" в 20 копеек. НБУ с самого утра объявил аукцион по продаже валюты, однако это имело краткосрочный эффект. Котировки продолжают расти и достигли уровня 26,50-26,54 UAH/USD", - сказал представитель одного из крупнейших банков с украинским капиталом.

При этом представитель банка со 100%-м иностранным капиталом сообщил, что панические настроения на рынке продолжают формировать тренд.

"Пока вопрос валютных ограничений не стоит, однако НБУ надо быть готовым к любым сценариям", - сообщил собеседник агентства.

Банкиры затруднились прогнозировать дальнейшую ситуацию на валютном рынке.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 29 коп. в пятницу снизился на 19 коп. до 26,20 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала.

Только 11 Национальный банк продал $350 млн на межбанке.

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