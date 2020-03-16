НБУ не удается остановить девальвацию гривны на межбанке

Котировки на межбанковском валютном рынке продолжают расти и достигли 26,50-26,54 UAH/USD, несмотря на аукцион Национального банка по продаже валюты. Об этом Українським Новинам сообщили банкиры.

"Рынок открылся "гэпом" в 20 копеек. НБУ с самого утра объявил аукцион по продаже валюты, однако это имело краткосрочный эффект. Котировки продолжают расти и достигли уровня 26,50-26,54 UAH/USD", - сказал представитель одного из крупнейших банков с украинским капиталом.

При этом представитель банка со 100%-м иностранным капиталом сообщил, что панические настроения на рынке продолжают формировать тренд.

"Пока вопрос валютных ограничений не стоит, однако НБУ надо быть готовым к любым сценариям", - сообщил собеседник агентства.

Банкиры затруднились прогнозировать дальнейшую ситуацию на валютном рынке.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 29 коп. в пятницу снизился на 19 коп. до 26,20 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала.

Только 11 Национальный банк продал $350 млн на межбанке.