Случаи коронавируса в Тернополе не подтвердились

Тернопольский городской совет заявляет, что по состоянию на 16 марта в городе нет ни одного случая коронавируса, несмотря на то, что в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщила начальник пресс-службы мэрии Марьяна Зварич.

"По состоянию на 10:00 16 марта нет ни одного случая коронавируса в Тернополе", - сказала она.

По ее словам, каждый день на подозрение коронавируса проверяют 1-2 человека, но у них находят грипп, а не коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, ранее от коронавируса в Житомирской области умерла 71-летняя пенсионерка.

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