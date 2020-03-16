подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Несмотря на массовые очереди на границе и застрявших на курортах туристов, МИД закрывает консульские службы
16 марта 2020, понедельник, 10:35 599
Кабмин 2020-03-16T10:46:29+02:00
Українські Новини
Несмотря на массовые очереди на границе и застрявших на курортах туристов, МИД закрывает консульские службы

Несмотря на массовые очереди на границе и застрявших на курортах туристов, МИД закрывает консульские службы

Елена Новикова
МИД, Визы, Коронавирус, выдача виз, коронавирус в Украине, прекращение выдачи виз
Паспорт. Фото: volynnews.com
Паспорт. Фото: volynnews.com

В то время, как в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния людей будут принимать только по вопросам регистрации смерти и рождения, Министерство иностранных дел (МИД) приостановило выдачу виз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

Так, из-за объявления в Украине карантина с целью предотвращения распространения коронавируса Covid-19 консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и департамент консульской службы Министерства иностранных дел временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года.

Отмечается, что информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Также во Львове и Одессе с 16 марта закрыли все магазины и места общего пользования, кроме продуктових магазинов, аптек и заправок.

Больше новостей о: МИД Визы Коронавирус выдача виз коронавирус в Украине прекращение выдачи виз

Сегодня состоится суд по делу МН17: в МИД назвали ...
Египет вводит визы для туристов: когда вступят в с...
ЕБРР выделит €1 млрд странам с развивающейся эконо...
Страны ЕС и Шенгенской зоны получили рекомендации ...
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта
Новости
В США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса 11:21
Случаи коронавируса в Тернополе не подтвердились 11:15
Сколько стоят тесты на коронавирус и почему их не стоит делать "на всякий случай" 11:11
Словакия хотела купить у Украины 2 млн масок, но их перехватили немцы 11:07
Тернополь со вторника закроет все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек 10:52
больше новостей
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
больше новостей
НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok