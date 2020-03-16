Несмотря на массовые очереди на границе и застрявших на курортах туристов, МИД закрывает консульские службы

В то время, как в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния людей будут принимать только по вопросам регистрации смерти и рождения, Министерство иностранных дел (МИД) приостановило выдачу виз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

Так, из-за объявления в Украине карантина с целью предотвращения распространения коронавируса Covid-19 консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и департамент консульской службы Министерства иностранных дел временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года.

Отмечается, что информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Также во Львове и Одессе с 16 марта закрыли все магазины и места общего пользования, кроме продуктових магазинов, аптек и заправок.