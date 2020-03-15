Еще одна эвакуация: из Греции не может вернуться украинская спортивная сборная

Пока в Борисполе приземлился самолет с эвакуированными из Италии украинцами, в Греции ожидают возможности вернуться в страну спортсмены национальной сборной Украины.

Об этом на специальном брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Буквально полчаса тому оказалось, что застряла одна из украинских сборных в Греции. Будем вытаскивать эту сборную. Вчера занимались всю ночь, чтобы доехали 4 молодежных сборных по регби-лиг в Украину. Работаем с каждой из групп отдельно, имеем целостную картину", — рассказал он.

Кулеба не уточнил, о какой сборной идет речь.

Как сообщали Українські Новини, в Польше объявили режим эпидемической угрозы и закрыли границу, из-за чего сотни украинцев застряли на границе и не могут вернуться в Украину.

с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Напомним, в Украине до 3 апреля ввели общенациональный карантин.

Тем временем, "Укрзализниця" планирует приостановить международное пассажирское ж.д. сообщение в ночь на 17 марта.