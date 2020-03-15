Завтра в медучреждения передадут 10 млн медицинских масок, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"10 млн медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине!", - написал он.

Он также сообщил, что проверил областные медицинские склады вместе с главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Таким образом, на складах есть 1 млн штук масок, 69 штук портативных аппаратов для искусственной вентиляции легких, 1350 единиц пульсоксиметров, 1180 единиц ручных силиконовых дыхательных аппаратов, 1330 единиц инфузионных насосов и 34 единицы кислородных концентраторов.

Шмыгаль отметил, что правительство продолжает активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок с целью нормализации ситуации в сетях аптек.

Также уже есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования.

В Украину поступят медицинские маски

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве Франции опубликовали список препаратов, которые нельзя пить при коронавирусе.

Тем временем в 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус.

В связи с введением карантина, в Украине предлагают закрыть все публичные места, в том числе и рестораны.