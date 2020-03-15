подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
15 марта 2020, воскресенье, 10:05 1450
Общество 2020-03-15T10:05:14+02:00
Українські Новини
Украинцам, застрявших на границе Италии и Словении, разрешили проехать домой

Украинцам, застрявших на границе Италии и Словении, разрешили проехать домой

Ольга Фандорина
Италия, Словения, Пандемия коронавируса, Закрытие границ
Украинцы на границе Италии и Словении. Фото: censor.net.ua
Украинцы на границе Италии и Словении. Фото: censor.net.ua

Власти Словении пропустили часть транспортных средств, которые были застрявшие на границе с Италией украинцы.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу. Грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств", - написал министр.

По словам Криклия, сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд.

"Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне", - добавил глава Мининфраструктуры.

Украинцам разрешили вернутся домой. Скриншот Владислава КриклияУкраинцам разрешили вернутся домой. Скриншот Владислава Криклия

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели, а до этого времени украинцам стоит придерживаться плана, который накануне озвучил президент в своем видеообращении в связи с распространением коронавируса COVID-19

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин намерен эвакуировать украинцев из Италии, где за сутки коронавирусом инфицировались более 5 тысяч людей.

Больше новостей о: Италия Словения Пандемия коронавируса Закрытие границ

Украинских туристов на курортах Египта закрыли на карантин
Украинцам, застрявших на границе Италии и Словении, разрешили проехать домой
Новости
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Россия закрыла ж/д сообщение с Украиной и Молдовой 11:12
Украинских туристов на курортах Египта закрыли на карантин 10:29
Украинцам, застрявших на границе Италии и Словении, разрешили проехать домой 10:05
Порошенко вернулся из Испании, но на карантин его не отправили 09:44
больше новостей
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта 08:22 Инфографика
Онлайн-трансляции богослужений и дистанция в 1,5 м. Минздрав дал рекомендации для религиозных организаций 07:40
больше новостей
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Глава МАУ обвинил во лжи Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан-Киев" 18:15
Марш добровольцев. Фото: Информатор
В центре Киева митингуют добровольцы: прямая трансляция 12:53 Дополнено
больше новостей
В округе №179 Харьковской области проходят выборы депутата Рады: участки открылись вовремя
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok