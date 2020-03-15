Украинцам, застрявших на границе Италии и Словении, разрешили проехать домой

Украинцы на границе Италии и Словении. Фото: censor.net.ua

Украинцы на границе Италии и Словении. Фото: censor.net.ua

Власти Словении пропустили часть транспортных средств, которые были застрявшие на границе с Италией украинцы.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу. Грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств", - написал министр.

По словам Криклия, сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд.

"Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне", - добавил глава Мининфраструктуры.

Украинцам разрешили вернутся домой. Скриншот Владислава Криклия

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели, а до этого времени украинцам стоит придерживаться плана, который накануне озвучил президент в своем видеообращении в связи с распространением коронавируса COVID-19

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин намерен эвакуировать украинцев из Италии, где за сутки коронавирусом инфицировались более 5 тысяч людей.