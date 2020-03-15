Украинцам, застрявших на границе Италии и Словении, разрешили проехать домой

Власти Словении пропустили часть транспортных средств, которые были застрявшие на границе с Италией украинцы. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу. Грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств", - написал министр. По словам Криклия, сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд. "Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне", - добавил глава Мининфраструктуры. Украинцам разрешили вернутся домой. Скриншот Владислава Криклия С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели, а до этого времени украинцам стоит придерживаться плана, который накануне озвучил президент в своем видеообращении в связи с распространением коронавируса COVID-19 Как сообщали Українськi Новини, Кабмин намерен эвакуировать украинцев из Италии, где за сутки коронавирусом инфицировались более 5 тысяч людей.