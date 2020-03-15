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15 березня 2020, неділя, 10:05 11
Суспільство 2020-03-15T10:47:20+02:00
Українські Новини
Українцям, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, дозволили проїхати додому

Українцям, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, дозволили проїхати додому

Ольга Фандорина
Італія, Словенія, Коронавірус, Евакуація українців
Українці на кордоні Італії та Словенії. Фото: censor.net.ua
Українці на кордоні Італії та Словенії. Фото: censor.net.ua

Влада Словенії пропустили частину транспортних засобів, які були застрягли на кордоні з Італією українці.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Міністерство інфраструктури Республіки Словенія підтвердило, що перша група транспортних засобів перейшла італійсько-словенську кордон. Вантажівки і автобуси прямують в країну реєстрації транспортних засобів", - написав міністр.

За словами Криклія, зараз формують колони по 15 авто і дозволяють транзитний проїзд.

"Триває робота над спільним рішенням для транзитного транспорту в Шенгенській зоні", - додав глава Мінінфраструктури.

Українцям дозволили повернутися додому. Скріншот Владислава КрикліяУкраїнцям дозволили повернутися додому. Скріншот Владислава Криклія

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні, а до цього часу українцям варто дотримуватися плану, який напередодні озвучив президент у своєму відеозверненні у зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-19

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін має намір евакуювати українців з Італії де за добу коронавірусом інфікувалися більше 5 тисяч людей.

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