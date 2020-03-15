Українцям, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, дозволили проїхати додому

Українці на кордоні Італії та Словенії. Фото: censor.net.ua

Українці на кордоні Італії та Словенії. Фото: censor.net.ua

Влада Словенії пропустили частину транспортних засобів, які були застрягли на кордоні з Італією українці.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Міністерство інфраструктури Республіки Словенія підтвердило, що перша група транспортних засобів перейшла італійсько-словенську кордон. Вантажівки і автобуси прямують в країну реєстрації транспортних засобів", - написав міністр.

За словами Криклія, зараз формують колони по 15 авто і дозволяють транзитний проїзд.

"Триває робота над спільним рішенням для транзитного транспорту в Шенгенській зоні", - додав глава Мінінфраструктури.

Українцям дозволили повернутися додому. Скріншот Владислава Криклія

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні, а до цього часу українцям варто дотримуватися плану, який напередодні озвучив президент у своєму відеозверненні у зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-19

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін має намір евакуювати українців з Італії де за добу коронавірусом інфікувалися більше 5 тисяч людей.