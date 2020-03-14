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14 марта 2020, суббота, 14:46 1152
Кабмин 2020-03-14T15:14:03+02:00
Українські Новини
Кабмин намерен эвакуировать украинцев из Италии из-за вспышки коронавируса

Кабмин намерен эвакуировать украинцев из Италии из-за вспышки коронавируса

Елена Новикова
Кабинет Министров, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эвакуация украинцев, коронавирус в Италии, Эвакуация украинцев из Италии
Самолет Boeing.Фото: boeing.com
Самолет Boeing.Фото: boeing.com

Кабинет Министров намерен эвакуировать украинцев из Италии из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"На внеочередном заседании, 14 марта, Кабинет Министров обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить багаж членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию", - говорится в нем.

Так, правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Министерством здравоохранения, Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни Covid-19 в Италии.

Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта Украина закрывает границы

Ранее сообщалось о том, как украинцы могут вернуться в страну.

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