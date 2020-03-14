Кабмин намерен эвакуировать украинцев из Италии из-за вспышки коронавируса

Кабинет Министров намерен эвакуировать украинцев из Италии из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"На внеочередном заседании, 14 марта, Кабинет Министров обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить багаж членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию", - говорится в нем.

Так, правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Министерством здравоохранения, Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни Covid-19 в Италии.

Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта Украина закрывает границы.

Ранее сообщалось о том, как украинцы могут вернуться в страну.