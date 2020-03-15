МАУ різко підвищила ціни на квитки за добу до закриття кордону України

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону України у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Про це з посиланням на дані сайту компанії повідомляє "РБК-Україна".

Згідно з рішенням РНБО, в 00:00 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 00:00 17 березня припиняється авіасполучення. Раніше МАУ анонсувала додаткові рейси до 17 березня, щоб забрати всіх українців, які бажають повернутися з-за кордону.

Протягом найближчих двох днів МАУ планує виконати кілька додаткових рейсів для вивезення українців з-за кордону. Зокрема, МАУ запустили додатковий рейси за маршрутом Київ - Лондон - Київ і Київ - Відень - Київ ввечері 14 березня, а також збільшена ємність на маршруті Київ - Тель-Авів - Київ і планується додатковий рейс до Парижа.

Раніше повідомлялося, що спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що з 17 березня Україна повністю перекриє авіасполучення через пандемію коронавіруса.

Тим часом в Україні виділять 100 мільйонів гривень на товари, роботи і послуги по боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, Київ замовив ще 100 тис. експрес-тестів на коронавірус і Українські Новини писали, в яких лікарнях можна безкоштовно перевіритися на наявність COVID19. Тест-системи доступні в 7 лікарнях.