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15 березня 2020, неділя, 08:15 35
Суспільство 2020-03-15T11:00:02+02:00
Українські Новини
МАУ різко підвищила ціни на квитки за добу до закриття кордону України

МАУ різко підвищила ціни на квитки за добу до закриття кордону України

Ольга Фандорина
МАУ, Ціни на квитки, авіаквитки, Пандемія коронавірусу
МАУ. Фото: flickr
МАУ. Фото: flickr

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону України у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Про це з посиланням на дані сайту компанії повідомляє "РБК-Україна".

Згідно з рішенням РНБО, в 00:00 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 00:00 17 березня припиняється авіасполучення. Раніше МАУ анонсувала додаткові рейси до 17 березня, щоб забрати всіх українців, які бажають повернутися з-за кордону.

Протягом найближчих двох днів МАУ планує виконати кілька додаткових рейсів для вивезення українців з-за кордону. Зокрема, МАУ запустили додатковий рейси за маршрутом Київ - Лондон - Київ і Київ - Відень - Київ ввечері 14 березня, а також збільшена ємність на маршруті Київ - Тель-Авів - Київ і планується додатковий рейс до Парижа.

Раніше повідомлялося, що спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що з 17 березня Україна повністю перекриє авіасполучення через пандемію коронавіруса.

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