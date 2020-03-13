Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус: где можно бесплатно провериться

С 12 марта в Украине ввели карантин в связи из-а коронавируса и Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус Covid-19.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил в интервью радио "НВ", передают Українськi Новини.

"На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 тыс. быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости", - сказал он.

Вместе с тем Клично отметил, что на данный момент в Киеве не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Мэр города отметил, что Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19.

Где можно бесплатно провериться на коронавирус в Киеве:

7 базовых больниц Киева с имеющимся экспресс-тестами на выявление коронавируса:

Александровская клиническая больница г. Киева;

Киевская городская клиническая больница № 4;

Киевская городская клиническая больница № 9;

Киевская городская детская клиническая больница № 1;

Киевская городская детская клиническая больница № 2;

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

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