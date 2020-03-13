Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус: где можно бесплатно провериться

С 12 марта в Украине ввели карантин в связи из-а коронавируса и Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус Covid-19. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил в интервью радио "НВ", передают Українськi Новини. "На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 тыс. быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости", - сказал он. Вместе с тем Клично отметил, что на данный момент в Киеве не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Мэр города отметил, что Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19. Где можно бесплатно провериться на коронавирус в Киеве: 7 базовых больниц Киева с имеющимся экспресс-тестами на выявление коронавируса: Александровская клиническая больница г. Киева; Киевская городская клиническая больница № 4; Киевская городская клиническая больница № 9; Киевская городская детская клиническая больница № 1; Киевская городская детская клиническая больница № 2; Киевская городская детская клиническая инфекционная больница; Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины. Пост Мустафы Найема в Facebook Как сообщали Українськi Новини, в Украине был зафиксирован смертельных исход после осложнений, которые вызвал коронавирус. Тем временем Украина закрывает границу для иностранцев на 2 недели.