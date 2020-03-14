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14 марта 2020, суббота, 20:41 85 Документ
Общество 2020-03-14T20:41:45+02:00
Українські Новини
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной

Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной

Ольга Фандорина
Коронавирус, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Радомышле, Радомышь
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Три сотрудницы одного из киевских дошкольных учебных заведений контактировали с пенсионеркой, которая вчера умерла в Радомышль, где 12 марта зафиксирован случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают "Буквы".

"13.03.2020 года в 14:20 ч. в Ирпеньский межрайонный отдел лабораторных исследований ГУ "Киевский ОЛЦ МЗ Украины" по телефону поступило сообщение из Голосеевского межрайонного отдела лабораторных исследований ГУ "Киевский ОЛЦ МЗ Украины" о том, что две жительницы пгт Коцюбинское находились в контакте с сотрудницей ДУЗ, которая контактировала со своей 71-летней мамой, жительницей г. Радомышль Житомирской области", – говорится в документе.

Документ. Фото: БуквыДокумент. Фото: Буквы

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта в Радомышле Житомирской области ввели чрезвычайное положение из-за зафиксированного случая коронавируса. Заболевшей был 71 год. Также в городе провели дезинфекцию церкви, а 22 контактировавших с женщиной человек изолировали, среди них – двое жителей Киева.

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