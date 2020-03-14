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14 марта 2020, суббота, 09:23 2489
Медицина 2020-03-14T09:23:36+02:00
Українські Новини
В Тернопольской области выявили первый случай коронавируса, - СМИ

В Тернопольской области выявили первый случай коронавируса, - СМИ

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев, коронавирус в Тернополе
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

В то время, как двоих жителей Житомирской области проверяют на коронавирус, в Тернопольской области выявлен первый случай короновируса у жительницы Кременецкого района, которая вернулась из Италии.

Об этом сообщает telegram-канал "UN - сливы и груши".

Сообщается, что женщина после возвращения гостила на Львовщине, при этом  добиралась рейсовыми автобусами.

"Во время проб анализа ни один штамм гриппа у нее не подтвердился. Местные врачи района, когда женщина пришла в поликлинику испугались и закрыли поликлинику. Люди в панике, не знают что делать", - пишет telegram-канал.

Женщину срочно повезли в Тернополь, потому что она начала задыхаться.

Как сообщали Українські Новини, результаты теста девушки из Винницы, у которой подозревали коронавирус, отрицательные. 

Как сообщали Українські Новини, Украина полностью закрывает авиасообщение с другими странами.

Тем временем в Киеве усилили противоэпидемические мероприятия. Будут дезинфицировать жилые дома и транспорт.

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