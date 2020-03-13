В Киеве усилили противоэпидемические мероприятия. Будут дезинфицировать жилые дома и транспорт

Киевская городская государственная администрация (КГГА) начала проведение дезинфекции жилых домов, наземного транспорта и метрополитена на конечных остановках маршрутов в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, от которой в Украине умерла женщина из Житомирской области.

Об этом первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник написал на странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Дал отдельные поручения по санитарной обработке и дезинфекции подвижного состава на конечных остановках маршрутов коммунального транспорта. Это касается и метрополитена и наземного транспорта", - написал он.

Поворозник добавил, что он поручил обеспечить проведение дезинфекции лифтовых кабин, лестничных клеток и подъездов жилых домов.

Как сообщали Українськi Новини, в ВОЗ рассказали, что симптомы коронавируса Covid-19 могут проявиться в пределах до 14 дней.

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