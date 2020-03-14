Сегодня Кабмин проведет экстренное заседание по противодействию коронавирусу

После того, как Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов заболевания, 14 марта правительство соберется на заседание, чтобы обсудить вопросы противодействия распространению коронавируса.

Об этом в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Завтра будет заседание правительства, где мы будем работать, прежде всего, над вопросом, что делать с коронавирусом", – заявил глава МИД.

Как сообщали Українські Новини, Украина закроет границу для иностранцев, а также с 17 марта прекратит авиасообщения с другими странами.

13 марта в Украине зафиксировали первую смерть человека, инфицированного коронавирусом. Умерла - 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской обл., которая обратилась к врачам слишком поздно и имела осложнения в виде воспаления легких.

На данный момент в Украине официально подтверждены еще два случая заражения коронавирусом.

Также президент сообщил, что Украина эвакуирует украинцев, застрявших на границе Италии и Словении.

Институт молекулярной биологии Национальной академии наук намерен безотлагательно разработать 200 тыс. экспресс-тестов для выявления заболевания коронавирусом.