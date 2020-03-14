В ПФУ рассказали, какими услугами могут воспользоваться пенсионеры не выходя из дома

В то время, как в Украине объявили карантин до 3 апреля, а в Трудовом кодексе планируют установить право работать дистанционно на это время, пенсионеры могут воспользоваться онлайн-сервисами веб-портала Пенсионного фонда. О том, какие вопросы можно решить с помощью онлайн-сервисов, сообщает Пенсионный фонд Украины. На веб-портале Пенсионного фонда можно: подать заявление о назначении пенсии в "одно касание"; получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5\/ОК-7, справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж, др.); проверить сведения о трудовой деятельности (Электронная трудовая книжка); провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса Пенсионный калькулятор; подать Анкету застрахованного лица для внесения\/изменения\/ уточнения данных в Реестр застрахованных лиц; подать обращение (предложение и т.д.); активировать услугу бесплатного СМС-информирование (относительно назначения\/перерасчета пенсии; уплаты страховых взносов работодателем и страховой стаж лица). Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров. Также в Министерстве социальной политики рассказали, кому повысят выплаты с 1 апреля.