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14 марта 2020, суббота, 07:20 3378
Общество 2020-03-14T07:20:02+02:00
Українські Новини
В ПФУ рассказали, какими услугами могут воспользоваться пенсионеры не выходя из дома

В ПФУ рассказали, какими услугами могут воспользоваться пенсионеры не выходя из дома

Елена Новикова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, пенсии в Украине
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua

В то время, как в Украине объявили карантин до 3 апреля, а в Трудовом кодексе планируют установить право работать дистанционно на это время, пенсионеры могут воспользоваться онлайн-сервисами веб-портала Пенсионного фонда. О том, какие вопросы можно решить с помощью онлайн-сервисов, сообщает Пенсионный фонд Украины.

На веб-портале Пенсионного фонда можно:

  • подать заявление о назначении пенсии в "одно касание";
  • получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5/ОК-7, справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж, др.);
  • проверить сведения о трудовой деятельности (Электронная трудовая книжка);
  • провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса Пенсионный калькулятор;
  • подать Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/ уточнения данных в Реестр застрахованных лиц;
  • подать обращение (предложение и т.д.);
  • активировать услугу бесплатного СМС-информирование (относительно назначения/перерасчета пенсии; уплаты страховых взносов работодателем и страховой стаж лица).

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.

Также в Министерстве социальной политики рассказали, кому повысят выплаты с 1 апреля.

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