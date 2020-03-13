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13 марта 2020, пятница, 23:19 230
Общество 2020-03-13T23:20:46+02:00
Українські Новини
Институт молекулярной биологии безотлагательно разработает 200 тыс. экспресс-тестов

Институт молекулярной биологии безотлагательно разработает 200 тыс. экспресс-тестов

Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, коронавирус в Украине, Пандемия коронавируса, Институт молекулярной биологии
Коронавирус. Тест. Фото: Виталий Кличко/Facebook
Коронавирус. Тест. Фото: Виталий Кличко/Facebook

Тем временем, как Украина закрывает границы из-за пандемии коронавируса, а от коронавируса умерла украинка в Житомирской области, Институт молекулярной биологии Национальной академии наук намерен безотлагательно разработать 200 тыс. экспресс-тестов для выявления заболевания коронавирусом.

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В ближайшее время все инфекционные отделения в каждом регионе будут полностью обеспечены экспресс-тестами для определения признаков коронавируса. Постановлением Кабинета Министров Украины уже выделено 100 млн гривен на средства индивидуальной защиты. В случае необходимости будет выделено 500 млн гривен на закупку медицинского оборудования интенсивной терапии по ускоренной процедуре. Безотлагательно Институтом молекулярной биологии НАН Украины будет произведено 200 тыс. экспресс-тестов", - сказал Президент.

Также он отметил, что государство из госрезервов передаст в регионы 10 миллионов масок.

Кроме того, для проведения тестирования в регионах Украины будут использованы передвижные лаборатории.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский призвал поставщиков и магазины не спекулировать на ценах на продукты.

Также Украина закроет границу для иностранцев, а также с 17 марта прекратит авиасообщения с другими странами.

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