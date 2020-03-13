Институт молекулярной биологии безотлагательно разработает 200 тыс. экспресс-тестов

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В ближайшее время все инфекционные отделения в каждом регионе будут полностью обеспечены экспресс-тестами для определения признаков коронавируса. Постановлением Кабинета Министров Украины уже выделено 100 млн гривен на средства индивидуальной защиты. В случае необходимости будет выделено 500 млн гривен на закупку медицинского оборудования интенсивной терапии по ускоренной процедуре. Безотлагательно Институтом молекулярной биологии НАН Украины будет произведено 200 тыс. экспресс-тестов", - сказал Президент.

Также он отметил, что государство из госрезервов передаст в регионы 10 миллионов масок.

Кроме того, для проведения тестирования в регионах Украины будут использованы передвижные лаборатории.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский призвал поставщиков и магазины не спекулировать на ценах на продукты.

Также Украина закроет границу для иностранцев, а также с 17 марта прекратит авиасообщения с другими странами.