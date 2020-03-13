Как почистить и защитить свой автомобиль от коронавируса

Отмечается, что наиболее эффективным оружием против COVID-19 является мыло (для сидений и приборных панелей, конечно). Оно не должно быть антибактериальным.

Практически любое бытовое мыло подойдет. Мыло взаимодействует с вирусами почти так же, как и с маслами: оно разрушает их.

Таким образом, простоя мыльная пена уничтожит все вирусы в вашем автомобиле, и мыло вряд ли ухудшит ваши внутренние поверхности, как это могут сделать многие химические средства.

Но мыть поверхность в машин необходимо также, как и ваши руки - 20 секунд. Вы не можете просто переместить немного мыла и затем смыть его. Мыло нуждается во времени, чтобы окружить и разрушить вирус.

При чистке рекомендуют надеть одноразовые перчатки. И обязательно обратитьособое внимание на дверные ручки, рулевое колесо, рычаг переключения передач, пряжки ремней безопасности и другие поверхности, к которым вы прикасаетесь больше всего. Однако не стоит разбрызгивать воду по всей информационно-развлекательной системе или даже на рулевом колесе.

В салоне автомобиля обязательно протестируйте продукт в незаметном месте на случай непредвиденного изменения цвета. И если у вас кожаный салон, имейте в виду, что многие чистящие средства могут высушить кожу. После очистки и сушки, вы должны сделать второй проход по кожанным поверхностям с помощью кондиционера для кожи, чтобы избежать трещин.

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