Шокин снова может стать генпрокурором, - адвокат

Кассационный админсуд в составе Верховного Суда 16 марта рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина об отмене приказа экс-Президента Петра Порошенко об увольнении его с должности генпрокурора.

Об этом Українським Новинам сообщила адвокат Шокина Елена Сапожникова.

"16 марта Верховный Суд начнет рассмотрение в открытом режиме", - сообщила адвокат.

Иск подан в связи с нововыявленными обстоятельствами.

Этим обстоятельством Шокин считает заявление бывшего госсекретаря США Джона Керри о вмешательстве в увольнение Шокина.

В иске Шокин просит пересмотреть судебное решение Высшего админсуда от 2017 года.

Адвокат ожидает, что в тот же день, 16 марта, суд вынесет решение по иску.

"Я надеюсь, что суд примет справедливое решение", - заявила Сапожникова.

Она отметила, что, учитывая тот факт, что генпрокурор Руслан Рябошапка уволен, то в случае положительного решения Верховного Суда, Шокин может без проблем приступить к исполнению обязанностей генпрокурора.

"Учитывая ситуацию, Шокин может спокойно приступить к исполнению обязанностей и стать генпрокурором", - отметила адвокат.

При этом Сапожникова подчеркнула, что Президент Владимир Зеленский может решить этот вопрос без рассмотрения его судом, а именно изучить документы, которые свидетельствуют о вмешательстве в деятельность Шокина со стороны бывшей власти США, о котором также говорят мировые СМИ, и отменить указ о его увольнении с должности как незаконный.

"Президент может сэкономить время и решить вопрос. Изучить документы и увидеть, что имело место давление на Шокина и что его увольнение было незаконным", - подчеркнула Сапожникова.

Она уверена, что в данном случае украинские политики должны взять на себя ответственность и восстановить справедливость.

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