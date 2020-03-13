Шокин снова может стать генпрокурором, - адвокат

Кассационный админсуд в составе Верховного Суда 16 марта рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина об отмене приказа экс-Президента Петра Порошенко об увольнении его с должности генпрокурора. Об этом Українським Новинам сообщила адвокат Шокина Елена Сапожникова. "16 марта Верховный Суд начнет рассмотрение в открытом режиме", - сообщила адвокат. Иск подан в связи с нововыявленными обстоятельствами. Этим обстоятельством Шокин считает заявление бывшего госсекретаря США Джона Керри о вмешательстве в увольнение Шокина. В иске Шокин просит пересмотреть судебное решение Высшего админсуда от 2017 года. Адвокат ожидает, что в тот же день, 16 марта, суд вынесет решение по иску. "Я надеюсь, что суд примет справедливое решение", - заявила Сапожникова. Она отметила, что, учитывая тот факт, что генпрокурор Руслан Рябошапка уволен, то в случае положительного решения Верховного Суда, Шокин может без проблем приступить к исполнению обязанностей генпрокурора. "Учитывая ситуацию, Шокин может спокойно приступить к исполнению обязанностей и стать генпрокурором", - отметила адвокат. При этом Сапожникова подчеркнула, что Президент Владимир Зеленский может решить этот вопрос без рассмотрения его судом, а именно изучить документы, которые свидетельствуют о вмешательстве в деятельность Шокина со стороны бывшей власти США, о котором также говорят мировые СМИ, и отменить указ о его увольнении с должности как незаконный. "Президент может сэкономить время и решить вопрос. Изучить документы и увидеть, что имело место давление на Шокина и что его увольнение было незаконным", - подчеркнула Сапожникова. Она уверена, что в данном случае украинские политики должны взять на себя ответственность и восстановить справедливость. Как сообщали Українськi Новини, ГБР будет разбираться, почему НАБУ распространило конфиденциальные данные о Шокине. СБУ закрыла дело о покушении на Шокина. Шокин снова просит Верховный Суд рассмотреть иск о восстановлении его в должности генпрокурора.