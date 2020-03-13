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13 марта 2020, пятница, 12:55 834
Общество 2020-03-13T12:55:28+02:00
Українські Новини
Заболевшая коронавирусом в Италии украинка выздоровела

Заболевшая коронавирусом в Италии украинка выздоровела

Елизавета Кесельман
Украина, Италия, коронавирус у украинцев, Украинка в Италии
Италия.Венеция.Фото: pixabay
Италия.Венеция.Фото: pixabay

Гражданка Украины, которая заболела коронавирусом в Италии, выздоровела.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Гражданку Украины, которая ранее заболела в Италии коронавирусом и лечилась в Неаполе, выписали из больницы", - написал он.

В феврале был выявлен коронавирус у 26-летней украинки, которая работает на севере Италии в городе Кремоне, когда она приехала на юг Италии в город Чиленто навестить родителей.

Родственники, которых она навещала, были помещены на карантин.

Всего за границей были инфицированы коронавирусом 5 украинцев: 1 в Италии и 4 в Японии.

Как сообщали Українськi Новини, МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за распространения коронавируса (2019-nCoV).

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 11 марта фактически было приостановлено авиасообщение с Италией.

Министерство инфраструктуры планирует эвакуировать украинцев из Италии через аэропорты Рима.

На консульском учете в Италии находится более 15,6 тыс. украинцев.

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