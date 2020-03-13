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13 березня 2020, пʼятниця, 12:55 5
Суспільство 2020-03-13T15:14:23+02:00
Українські Новини
Українка, що захворіла на коронавірус в Італії, одужала

Українка, що захворіла на коронавірус в Італії, одужала

Елизавета Кесельман
Італія, коронавірус в Україні, коронавірус в Італії
Італія.Венеція.Фото: pixabay
Італія.Венеція.Фото: pixabay

Громадянка України, яка захворіла на коронавірус в Італії, одужала.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус і лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні", - написав він.

У лютому був виявлений коронавірус у 26-річної українки, яка працює на півночі Італії в місті Кремона, коли вона приїхала на південь Італії в місто Чіленто провідати батьків.

Родичі, яких вона відвідувала, були поміщені на карантин.

Все за кордоном були інфіковані коронавірусом 5 українців: 1 в Італії і 4 в Японії.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС рекомендував українцям утриматися від поїздок в Італію через поширення коронавіруса (2019-nCoV).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 11 березня фактично було призупинено авіасполучення з Італією.

Міністерство інфраструктури планує евакуювати українців з Італії через аеропорти Риму.

На консульському обліку в Італії перебуває понад 15,6 тис. українців.

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