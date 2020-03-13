Українка, що захворіла на коронавірус в Італії, одужала

Громадянка України, яка захворіла на коронавірус в Італії, одужала. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини. "Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус і лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні", - написав він. У лютому був виявлений коронавірус у 26-річної українки, яка працює на півночі Італії в місті Кремона, коли вона приїхала на південь Італії в місто Чіленто провідати батьків. Родичі, яких вона відвідувала, були поміщені на карантин. Все за кордоном були інфіковані коронавірусом 5 українців: 1 в Італії і 4 в Японії. Як повідомляли Українські Новини, МЗС рекомендував українцям утриматися від поїздок в Італію через поширення коронавіруса (2019-nCoV). Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 11 березня фактично було призупинено авіасполучення з Італією. Міністерство інфраструктури планує евакуювати українців з Італії через аеропорти Риму. На консульському обліку в Італії перебуває понад 15,6 тис. українців.