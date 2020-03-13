В Радомышле установят "коронавирусные" блокпосты, - председатель РГА

В Радомышле Житомирской области, где обнаружили случай заражения коронавирусом, установят блокпосты для контроля въезда и выезда граждан с температурой.

Об этом сообщил председатель Радомышльской районной государственной администрации Виктор Пулковский, сообщает "112 Украина".

"Всего в городе два главных направления: это в сторону Кочерова до автомагистрали Киев - Чоп и в сторону Малина. На этих местах будут стоять посты полиции для контроля людей с температурой. В оба направления, на въезд и выезд", - сообщил Пулковский.

Также он отметил, что в Радомышль направляется руководство области. В ближайшее время должны появиться дополнительные разъяснения относительно дальнейшей ситуации в городе.

"Обеспечение всем необходимым происходит. Санитарная обработка дезсредствами тоже происходит. Нам удалось достаточно быстро среагировать на ситуацию, поэтому мой прогноз очень положительный", - добавил председатель Радомышльской РГА.

Как сообщали Українські Новини, 12 марта в Украине подтвердили еще 2 случая заражения COVID-19. Инфекции обнаружили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней, сейчас ее подключили к аппарату вентиляции легких.

Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, на данный момент его состояние удовлетворительное.

Тем временем, 13 марта СНБО решит, закрывать ли границы Украины из-за коронавируса.