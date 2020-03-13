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13 марта 2020, пятница, 10:58 775
Кабмин 2020-03-13T10:58:56+02:00
Українські Новини
Сегодня Кабмин проведет внеочередное выездное заседание с Зеленским

Сегодня Кабмин проведет внеочередное выездное заседание с Зеленским

Надежда Комендантова
Кабмин, Выездное заседание, Внеочередное заседание, Владимир Зеленский
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

В то время, как Совет национальной безопасности и обороны 13 марта проведет заседание, на котором будут рассмотрены дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине, Кабинет Министров проведет в пятницу внеочередное выездное заседание для представления реформы системы градостроительства при участии Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, на заседании при участии Зеленского будет представлена реформа системы градостроительства.

Отмечается, что заседание начнется в 11:00 и будет транслироваться в онлайн-режиме.

По итогам заседания планируется брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В сообщении отмечается, что вопросы по теме заседания можно будет разместить под видео в течение прямой трансляции, а ответы на них Шмыгаль даст во время брифинга.

Аккредитация для СМИ на заседание на сайте правительства отсутствует.

Кроме этого, при переходе по ссылке на видеотрансляцию заседания отмечается, что реформа системы градостроительства начнется с ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создания сервисной службы.

В переходный период с марта по май планируется введение моратория на инспекционный госконтроль, в июне – создание Государственной инспекции градостроительства и запуск нового реестра.

На сентябрь указан вопрос Государственного агентства по вопросам технического регулирования в градостроительстве, а в январе 2021 года планируется введение страхования.

Как сообщали Українські Новини, члены нового Кабмина подали электронные декларации.

Тем временем, стало известно, кто из силовиков получил самую большую зарплату в январе.

4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, которая повлекла за собой отставку всего правительства. Несмотря на то, что большинство депутатов поддержали отставку, фракции Порошенко и Вакарчука не голосовали за это решение.  

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