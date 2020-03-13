Словаччина закрила всі міжнародні аеропорти через коронавірус і залізницю

В той час, як в Україні зафіксували ще 2 нових випадки зараження на коронавірус, а ВООЗ оголосила коронавірус пандемією, влада Словаччини оголосила про закриття аеропортів і введення двотижневих надзвичайних заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу. Про це повідомляє словацьке видання SME. Наголошується, що всі три аеропорти з міжнародними рейсами – Братислава, Кошице та Попрад – будуть закриті для пасажирів, але залишаться відкритими для приватних і вантажних рейсів. Крім того, частково зупиняється рух поїздів та автобусів міжнародного сполучення через Словаччину. Експлуатація внутрішніх залізничних рейсів буде відбуватися за режимом святкових днів. Згідно з інформацією відомства, всі, хто повернеться з-за кордону, повинні будуть перейти на домашній карантин на 14 днів. Уряд вирішив закрити школи, бари, гірськолижні центри і аквапарки. Торгові центри будуть закриті протягом найближчих вихідних, відкриті тільки продуктові магазини та аптеки. Всі органи влади будуть працювати за окремим графіком – 3 години в день. З 13 березня запроваджується прикордонний контроль на всіх пунктах пропуску. Право на в'їзд в країну буде доступно лише громадянам Словаччини і тим, у кого є посвідка на тимчасове проживання. Як повідомляли Українські Новини, Ізраїль вводить 14-денний карантин для всіх прибуваючих з-за кордону. Крім того, у США військових посилають в зону зараження коронавірусом з метою усунення епідемії.