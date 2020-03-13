Словаччина закрила всі міжнародні аеропорти через коронавірус і залізницю

Наголошується, що всі три аеропорти з міжнародними рейсами – Братислава, Кошице та Попрад – будуть закриті для пасажирів, але залишаться відкритими для приватних і вантажних рейсів.

Крім того, частково зупиняється рух поїздів та автобусів міжнародного сполучення через Словаччину. Експлуатація внутрішніх залізничних рейсів буде відбуватися за режимом святкових днів.

Згідно з інформацією відомства, всі, хто повернеться з-за кордону, повинні будуть перейти на домашній карантин на 14 днів.

Уряд вирішив закрити школи, бари, гірськолижні центри і аквапарки. Торгові центри будуть закриті протягом найближчих вихідних, відкриті тільки продуктові магазини та аптеки.

Всі органи влади будуть працювати за окремим графіком – 3 години в день.

З 13 березня запроваджується прикордонний контроль на всіх пунктах пропуску. Право на в'їзд в країну буде доступно лише громадянам Словаччини і тим, у кого є посвідка на тимчасове проживання.

Як повідомляли Українські Новини, Ізраїль вводить 14-денний карантин для всіх прибуваючих з-за кордону.

Крім того, у США військових посилають в зону зараження коронавірусом з метою усунення епідемії.