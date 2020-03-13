Сьогодні РНБО вирішить, чи закривати кордони України через коронавірус

Рада національної безпеки і оборони 13 березня проведе засідання, на якому будуть розглянуті подальші заходи по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в оточенні президента Володимира Зеленського.

"На засіданні планується розглянути питання закриття кордонів, а саме у якому форматі це можливо зробити", - сообзает видання.

РНБО обговорить, які ще заходи можна вжити для запобігання росту епідемії Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Україні були зареєстровані два нових випадки захворювання коронавірусом: у жінки з Житомирської області і у чоловіка з Чернівецької області. 3 березня в Україні було зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції в Чернівецькій області.

Також три іноземці, які прилетіли рейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) з Мілана до Києва, були доставлені в Олександрівську лікарню для перевірки на наявність або відсутність коронавирусной інфекції, при цьому лабораторними дослідженнями коронавирусную інфекцію у них не виявлено.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що щеплені від кору громадяни майже не хворіють коронавірусом.

Також глава РНБО вважає, що коронавірус потрібно лікувати цибулею, салом і часником.