підписатися на розсилку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
13 березня 2020, пʼятниця, 09:00 17
Силові структури 2020-03-13T09:17:17+02:00
Українські Новини
Сьогодні РНБО вирішить, чи закривати кордони України через коронавірус

Сьогодні РНБО вирішить, чи закривати кордони України через коронавірус

Надежда Комендантова
РНБО, засідання рнбо, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу
РНБО. Фото: Facebook/РНБО
РНБО. Фото: Facebook/РНБО

Рада національної безпеки і оборони 13 березня проведе засідання, на якому будуть розглянуті подальші заходи по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в оточенні президента Володимира Зеленського.

"На засіданні планується розглянути питання закриття кордонів, а саме у якому форматі це можливо зробити", - сообзает видання.

РНБО обговорить, які ще заходи можна вжити для запобігання росту епідемії Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня в Україні були зареєстровані два нових випадки захворювання коронавірусом: у жінки з Житомирської області і у чоловіка з Чернівецької області. 3 березня в Україні було зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції в Чернівецькій області.

Також три іноземці, які прилетіли рейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) з Мілана до Києва, були доставлені в Олександрівську лікарню для перевірки на наявність або відсутність коронавирусной інфекції, при цьому лабораторними дослідженнями коронавирусную інфекцію у них не виявлено.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що щеплені від кору громадяни майже не хворіють коронавірусом.

Також глава РНБО вважає, що коронавірус потрібно лікувати цибулею, салом і часником.

 

Більше новин про: РНБО засідання рнбо Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу

В Україні на самоізоляції перебувають 22 людини, я...
На коронавірус перевіряють ще одного українця, що ...
Щеплені від кору люди майже не хворіють на коронав...
Зеленський терміново збирає РНБО...
В Україні на самоізоляції перебувають 22 людини, які контактували з жінкою з коронавірусом, 2 - кияни
У трьох пасажирів рейсу "Мілан-Київ" коронавірус не виявили, - МОЗ
Новини
Словаччина закрила всі міжнародні аеропорти через коронавірус і залізницю 09:40
НБУ розповів, як буде знезаражувати банкноти 09:32
НБУ намагається стримати курс гривні. В четвер продав на міжбанку $220 млн 09:23
Сьогодні РНБО вирішить, чи закривати кордони України через коронавірус 09:00
В Україні на самоізоляції перебувають 22 людини, які контактували з жінкою з коронавірусом, 2 - кияни 08:52
більше новин
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
В Японії заговорили про перенесення Олімпійських ігор через коронавірус 13:09
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області 10:30
ДБР відкрило справу через скасування "Роттердам+": оцінений збиток 12:02
Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус 11:29
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
більше новин
За добу від коронавірусу померли 326 осіб, захворіли ще 7,7 тис. дані на п'ятницю 13 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok