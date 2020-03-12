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12 марта 2020, четверг, 22:02 448
Общество 2020-03-12T22:04:16+02:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали о состоянии украинца, у которого сегодня обнаружили коронавирус

В Минздраве рассказали о состоянии украинца, у которого сегодня обнаружили коронавирус

Елизавета Кесельман
Киев, Украина, Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Сегодня, 12 марта в Украине подтвердили еще 2 случая заражения коронавирусом, один из которых оказался мужчина, чья жена вернулась из Италии в течение последних 14 дней. В Минздраве рассказали о состоянии украинца.

"Мужчине из Черновицкой области 64 года, пока его состояние стабильное. Его жена, вернулась из Италии в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал", - говорится в сообщении.

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine/24Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine/24

Отмечается, что на данный момент сама женщина чувствует себя хорошо и нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования.

Как сообщали Українські Новини, по сотоянию на 12 марта в Италии за сутки больше 2 тыс. новых зараженных коронавирусом

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявили коронавирус COVID19 пандемией.

Также Украина пока не закрыла пункты пропуска на границе из-за коронавируса.

Кроме того, мы рассказали о том, что необходимо знать родителям о коронавирусе.

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