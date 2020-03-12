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12 марта 2020, четверг, 18:25 138
Общество 2020-03-12T18:45:51+02:00
Українські Новини
Украина пока не закрыла пункты пропуска на границе из-за коронавируса

Украина пока не закрыла пункты пропуска на границе из-за коронавируса

Ярина Вацяк
Граница, Пункты пропуска, коронавирус в Украине, Карантин из-за коронавируса
Граница. Фото: dpsu.gov.ua
Граница. Фото: dpsu.gov.ua

Украина пока не закрывала пункты пропуска на границе для предотвращения распространения коронавируса Covid-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Сейчас в Украине все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме", - сказано в нем.

Отмечается, что во исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта, в ближайшее время Кабинет Министров ограничит количество действующих пунктов пропуска.

Указано, что сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля.

К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) намерена отменить около 2 тыс. рейсов весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

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