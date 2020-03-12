Крупнейший оптовый рынок Европы не намерен приостанавливать работу в Одессе из-за коронавируса

В то время, как в Киеве закрывают торговые центры и кинотеатры, промтоварный рынок "Седьмой километр" не намерен приостанавливать работу из-за карантина, введенного местными органами власти, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Одессе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании, передают Українські Новини. "Седьмой километр" работает как обычно", - сказано в сообщении. Промтоварный рынок "Седьмой километр"- крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. На рынке работают около 60 тыс. человек, 15 тыс. торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. Ежедневно рынок посещают до 200 тыс. человек. Как сообщали Українські Новини, киевский зоопарк не намерен приостанавливать работу из-за карантина. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, авиалинии начали массово отменять рейсы. Кроме того, организаторы Детского форума решили перенести фестиваль детского чтения "Книгомания" во Львове на сентябрь 2020.