Крупнейший оптовый рынок Европы не намерен приостанавливать работу в Одессе из-за коронавируса

Седьмой километр в Одессе. ФОто: dilova.com.ua

Седьмой километр в Одессе. ФОто: dilova.com.ua

В то время, как в Киеве закрывают торговые центры и кинотеатры, промтоварный рынок "Седьмой километр" не намерен приостанавливать работу из-за карантина, введенного местными органами власти, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Одессе.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании, передают Українські Новини.

"Седьмой километр" работает как обычно", - сказано в сообщении.

Промтоварный рынок "Седьмой километр"- крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе.

На рынке работают около 60 тыс. человек, 15 тыс. торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок.

Ежедневно рынок посещают до 200 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, киевский зоопарк не намерен приостанавливать работу из-за карантина.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, авиалинии начали массово отменять рейсы.

Кроме того, организаторы Детского форума решили перенести фестиваль детского чтения "Книгомания" во Львове на сентябрь 2020.