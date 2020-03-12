подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 марта 2020, четверг, 21:39 8
Общество 2020-03-12T21:39:50+02:00
Українські Новини
Крупнейший оптовый рынок Европы не намерен приостанавливать работу в Одессе из-за коронавируса

Крупнейший оптовый рынок Европы не намерен приостанавливать работу в Одессе из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Одесса, Рынок, Коронавирус, Седьмой километр
Седьмой километр в Одессе. ФОто: dilova.com.ua
Седьмой километр в Одессе. ФОто: dilova.com.ua

В то время, как в Киеве закрывают торговые центры и кинотеатры, промтоварный рынок "Седьмой километр" не намерен приостанавливать работу из-за карантина, введенного местными органами власти, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Одессе.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании, передают Українські Новини.

"Седьмой километр" работает как обычно", - сказано в сообщении.

Промтоварный рынок "Седьмой километр"- крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе.

На рынке работают около 60 тыс. человек, 15 тыс. торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок.

Ежедневно рынок посещают до 200 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, киевский зоопарк не намерен приостанавливать работу из-за карантина. 

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, авиалинии начали массово отменять рейсы.

Кроме того, организаторы Детского форума решили перенести фестиваль детского чтения "Книгомания" во Львове на сентябрь 2020.

Больше новостей о: Одесса Рынок Коронавирус Седьмой километр

В Украине подтвердили два новых случая коронавируса
Украина пока не закрыла пункты пропуска на границе из-за коронавируса
Новости
Крупнейший оптовый рынок Европы не намерен приостанавливать работу в Одессе из-за коронавируса 21:39
Детский фестиваль "Книгомания" во Львове перенесли, а "Книжный арсенал" готовы перенести 21:23
Действует ли коронавирус на детей и передается ли от беременных к детям. Что нужно знать родителям о COVID-19 21:14
Вместе с сильными дождями вернется снег и похолодание: прогноз погоды на пятницу 21:00
Украинцы покупают в два раза больше продуктов и в полтора раза - лекарств, - сооснователь Monobank 20:48 Инфографика
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
КПП. Фото: mvs.gov.ua
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов 13:58
больше новостей
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
больше новостей
Радикалы напали на Сивохо во время презентации платформы примирения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok