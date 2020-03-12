Карантин в Украине: как будет работать Укрпочта

Несмотря на то, Верховная Рада приняла решение ввести в Украине карантин до 3 апреля и многие заведения ограничат свою работу, Укрпочта продолжит работать в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сообщается, что Укрпочта продолжит доставлять пенсии и денежные выплаты. Также останется возможность осуществлять коммунальные платежи из дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины, или в места значительного скопления людей.

Кроме того, Укрпочта продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы.

"Руководство Укрпочты предупреждает, что на время введения карантина в учебных заведениях, возможен недостаток персонала в определенных отделениях и участках. Однако, предприятие будет делать все возможное, чтобы такие случаи были исключением и минимизировать возможные неудобства для наших клиентов", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что могут быть внесенны корективы в режим работы отделений и оказания потовых и финансовых услуг при наличии риска для здоровья сотрудников.

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве образования Украины заявили, что сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.

Также общественный транспорт в Киеве будет работать в обычном режиме.