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12 марта 2020, четверг, 16:44 308
Общество 2020-03-12T18:30:03+02:00
Українські Новини
Карантин в Украине: как будет работать Укрпочта

Карантин в Украине: как будет работать Укрпочта

Елена Новикова
Укрпочта, Коронавирус, График работы, карантин в Украине
Укрпочта. Фото: prompolit.info
Укрпочта. Фото: prompolit.info

Несмотря на то, Верховная Рада приняла решение ввести в Украине карантин до 3 апреля и многие заведения ограничат свою работу, Укрпочта продолжит работать в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сообщается, что Укрпочта продолжит доставлять пенсии и денежные выплаты. Также останется возможность осуществлять коммунальные платежи из дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины, или в места значительного скопления людей.

Кроме того, Укрпочта продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы.

"Руководство Укрпочты предупреждает, что на время введения карантина в учебных заведениях, возможен недостаток персонала в определенных отделениях и участках. Однако, предприятие будет делать все возможное, чтобы такие случаи были исключением и минимизировать возможные неудобства для наших клиентов", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что могут быть внесенны корективы в режим работы отделений и оказания потовых и финансовых услуг при наличии риска для здоровья сотрудников.

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве образования Украины заявили, что сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.

Также общественный транспорт в Киеве будет работать в обычном режиме.

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