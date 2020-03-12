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  • В МИДе рассказали, что в США запрещен въезд украинцам, которые недавно посещали страны Шенгенской зоны
12 марта 2020, четверг, 13:26 1231
Политика 2020-03-12T13:26:19+02:00
Українські Новини
В МИДе рассказали, что в США запрещен въезд украинцам, которые недавно посещали страны Шенгенской зоны

В МИДе рассказали, что в США запрещен въезд украинцам, которые недавно посещали страны Шенгенской зоны

Ольга Фандорина
МИД Украины, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Европе
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun

Пока Европейские представители ошеломлены введенными Дональдом Трампом новыми ограничениями на въезд в США граждан европейских стран, МИД Украины объяснил, что именно касается украинских граждан.

Запрет на въезд в США из-за пандемии коронавируса в мире не касается граждан Украины, если они в течение последних двух недель не посещали страны Шенгенской зоны. Об этом сообщил оперативный штаб МИД по координации в условиях распространения COVID-19 на своей странице в Facebook.

В МИД подтвердили, что с 13 марта США вводят 30-дневный запрет на авиасообщение со странами Шенгенской зоны. Подчеркивается, что Украина не входит в Шенгенскую зону. Запрет касается иностранцев, которые посещали страны этой зоны (26 стран) в течение последних 14 дней.

"Если вы не состоите в Шенгенской зоне и не летите из этих стран – запрета нет, только усиленный контроль", – заверили в МИД.

Как сообщали Українські Новини, МИД готовит еще одну эвакуацию украинцев из Китая -  в том числе Анастасии Зинченко с ее собакой.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 70% населения Германии "вероятно будет инфицировано" новым коронавирусом.

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