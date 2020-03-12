У МЗС розповіли, що у США заборонений в'їзд українцям, які нещодавно відвідували країни Шенгенської зони

Заборона на в'їзд до США через пандемію коронавіруса в світі не стосується громадян України, якщо вони протягом останніх двох тижнів не відвідували країни Шенгенської зони. Про це повідомив оперативний штаб МЗС по координації в умовах поширення COVID-19 на своїй сторінці в Facebook.

У МЗС підтвердили, що з 13 березня США вводять 30-денний заборону на авіасполучення з країнами Шенгенської зони. Підкреслюється, що Україна не входить до Шенгенської зони. Заборона стосується іноземців, які відвідували країни цієї зони (26 країн) протягом останніх 14 днів.

"Якщо ви не перебуваєте в Шенгенській зоні і не летите з цих країн – заборони немає, лише посилений контроль", – запевнили в МЗС.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС готує ще одну евакуацію українців з Китаю - тому числі Анастасії Зінченко з її собакою.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що до 70% населення Німеччини "ймовірно буде інфіковано" новим коронавірусом.