"Укрзалізниця" не збирається скасовувати поїзди і дезінфікує вокзали і вагони

Відправлення пасажирських поїздів здійснюється відповідно до розкладу, незважаючи на поширення коронавірусу в світі і введення карантину в Україні.

Про це повідомила у Facebook прес-служба "Укрзалізниці".

У повідомленні йдеться, що через поширення інфекції будівлі вокзалів та вагони дезінфікують щогодини. Крім того, прибирають санітарні тупики, щоб у разі необхідності влаштувати там карантин.

В "Укрзалізниці" розповіли, що на вокзалах облаштовуються приміщення для тимчасової ізоляції хворих з ознаками інфекції, які обладнуються необхідними протиепідемічними засобами. Також у всіх поїздах є аптечки для термінової медичної допомоги.

Крім того, у прес-службі попередили, що виставка Ukraine WOW, яка проходить на території вокзалу станції Київ-Пасажирський, заздалегідь завершує свою роботу через карантин.

Як повідомляли Українські Новини, відвідувачі в'язниць і СІЗО будуть проходити температурний скринінг, щоб уникнути поширення коронавірусу.

Єдиний на даний момент випадок зараження коронавірусом зафіксований у Чернівцях у чоловіка, який повернувся з Італії.