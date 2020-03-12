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12 березня 2020, четвер, 12:38 14
Суспільство 2020-03-12T14:30:03+02:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" не збирається скасовувати поїзди і дезінфікує вокзали і вагони

"Укрзалізниця" не збирається скасовувати поїзди і дезінфікує вокзали і вагони

Кира Молчанова
Карантин, Укрзалізниця, Карантин в Україні
Укрзалізниці. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниці. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Відправлення пасажирських поїздів здійснюється відповідно до розкладу, незважаючи на поширення коронавірусу в світі і введення карантину в Україні.

Про це повідомила у Facebook прес-служба "Укрзалізниці".

У повідомленні йдеться, що через поширення інфекції будівлі вокзалів та вагони дезінфікують щогодини. Крім того, прибирають санітарні тупики, щоб у разі необхідності влаштувати там карантин.

В "Укрзалізниці" розповіли, що на вокзалах облаштовуються приміщення для тимчасової ізоляції хворих з ознаками інфекції, які обладнуються необхідними протиепідемічними засобами. Також у всіх поїздах є аптечки для термінової медичної допомоги.

Крім того, у прес-службі попередили, що виставка Ukraine WOW, яка проходить на території вокзалу станції Київ-Пасажирський, заздалегідь завершує свою роботу через карантин.

Як повідомляли Українські Новини, відвідувачі в'язниць і СІЗО будуть проходити температурний скринінг, щоб уникнути поширення коронавірусу.

Єдиний на даний момент випадок зараження коронавірусом зафіксований у Чернівцях у чоловіка, який повернувся з Італії.

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