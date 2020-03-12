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12 марта 2020, четверг, 11:43 84
Силовые структуры 2020-03-12T11:45:03+02:00
Українські Новини
Задержан еще один подозреваемый в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого

Задержан еще один подозреваемый в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого

Кира Молчанова
Арест, Евромайдан, Вербицкий, убийство Вербицкого
Арест. Фото: freepik
Арест. Фото: freepik

Государственное бюро расследований задержало еще одного подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и похищении бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Игоря Луценко в январе 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 27 февраля ему было сообщено о подозрении в участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса) и незаконном лишении свободы и похищении человека (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса).

В связи с тем, что он не явился на вызов, было получено разрешение следственного судьи на задержание подозреваемого.

Следствием установлено, что житель города Белая Церковь Киевской области вошел в преступную группу из 9 "титушек", организованной для похищения и запугивания активных участников Евромайдана и незаконного препятствования мирным акциям протеста.

21 января 2014 года около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы активистов Луценко и Вербицкого.

После этого потерпевшие подвергались пыткам, а Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер.

На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 года Генпрокуратура провела следственный эксперимент в деле о расстрелах активистов Евромайдана.

Кроме того, в годовщину "Революции достоинства" на Майдан вышли тысячи людей.

Бывший генпрокурор Рябошапка заявил, что на данный момент по делам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах, осудили 44 человека.

 

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Задержан еще один подозреваемый в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого
Украина
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