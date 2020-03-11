В Украине могут ограничить внутренние перевозки, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает ограничение внутренних перевозок в Украине, но надеется, что до этого дело не дойдет в то время, как авиасообщение с Италией фактически приостановлено.

Об этом премьер сообщил на брифинге в Кабинете министров, передают Українськi Новини.

"Касаемо ограничений перевозок внутри страны - это уже очень далекий шаг при развитии ситуации. Если этого будет требовать ситуация, в будущем этот шаг возможен. Но это далекое будущее и надеюсь, что мы до него не дойдем", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что ограничения в стране введены в соответствии с алгоритмами, принятыми Всемирной организацией здравоохранения.

Как сообщали Українськi Новини, МАУ намерена отменить ряд рейсов в Италию, Израиль и Турцию в связи с мерами по сдерживанию распространения коронавируса.

Тем временем, 11 марта в Украине объявили общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире. Кабинет министров рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения коронавируса.