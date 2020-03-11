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11 березня 2020, середа, 17:57 24
Транспорт 2020-03-11T19:30:03+02:00
Українські Новини
В Україні можуть обмежити внутрішні перевезення, - Шмигаль

В Україні можуть обмежити внутрішні перевезення, - Шмигаль

Ярина Вацяк
Транспорт, Потяги, Денис Шмигаль, коронавірус в Україні, карантин через коронавірус
Поїзд
Поїзд

В той час, як авіасполучення з Італією фактично призупинено, прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає обмеження внутрішніх перевезень в Україні, але сподівається, що до цього справа не дійде.

Про це прем'єр повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів, передають Українські Новини.

"Стосовно обмежень перевезень всередині країни - це вже дуже далекий крок при розвитку ситуації. Якщо цього вимагатиме ситуація, в майбутньому цей крок можливий. Але це далеке майбутнє і сподіваюся, що ми до нього не дійдемо", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що обмеження в країні введено згідно з алгоритмами, прийнятими Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ має намір скасувати низку рейсів в Італію, Ізраїль і Туреччину у зв'язку з заходами щодо стримування поширення коронавірусу.

Тим часом, 11 березня в Україні оголосили загальнонаціональний карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі. Кабінет міністрів рекомендує обмежити проведення масових заходів з участю 200 і більше осіб і ввести карантин у школах через поширення коронавірусу.

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