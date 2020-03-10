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10 марта 2020, вторник, 22:16 36
Экономика 2020-03-10T22:17:07+02:00
Українські Новини
Уманский и Шмыгаль направятся в США для переговоров с МВФ, - Зеленский

Уманский и Шмыгаль направятся в США для переговоров с МВФ, - Зеленский

Ольга Фандорина
МВФ, Переговоры, Украина-МВФ, Игорь Уманский, Денис Шмыгаль
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg заявил, что в ближайшее время министр финансов Игорь Уманский, назначенный на заседании Рады в среду, 4 марта министром финансов и премьер-министр Денис Шмыгаль направятся в США для переговоров с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

По словам Владимира Зеленского, новый министр финансов Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.

Зеленский отметил, что продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.

"Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и они (представители МВФ) это подтверждают. У нас осталась земля и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом - мы это сделаем", - подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

"Не только Офис Президента, не только Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов - они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", - сказал он.

Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта Зеленский назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.

Он отметил, что обеспокоен этим.

Как сообщали Українські Новини, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) перенесли ежегодное весеннее заседание из-за распространения коронавируса Covid-19.

Специалисты МВФ достигли существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив в ходе визита в Украину с 20 марта.

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