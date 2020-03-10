Шмыгаль обсудил сотрудничество с миссией МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с миссией Международного валютного фонда дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров, передают Українськi Новини. Во вторник вечером Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с командой МВФ во главе с Роном ван Роденом, главой миссии МВФ в Украине. Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська. Стороны обсудили дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества. Шмыгаль подчеркнул, что правительство настроено на продолжение сотрудничества с МВФ, первоочередным приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране. По словам премьер-министра, правительство настроено на внедрение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития. Премьер подчеркнул важность всесторонней поддержки, оказываемой МВФ Украине. Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg заявил, что в ближайшее время министр финансов Игорь Уманский и премьер-министр Денис Шмыгаль направятся в США для переговоров с Международным валютным фондом. Специалисты МВФ достигли существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив в ходе визита в Украину с 20 марта.