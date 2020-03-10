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10 марта 2020, вторник, 22:56 926
Политика 2020-03-10T22:56:28+02:00
Українські Новини
Шмыгаль обсудил сотрудничество с миссией МВФ

Шмыгаль обсудил сотрудничество с миссией МВФ

Ольга Фандорина
МВФ, Переговоры, Переговоры с МВФ, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с миссией Международного валютного фонда дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров, передают Українськi Новини.

Во вторник вечером Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с командой МВФ во главе с Роном ван Роденом, главой миссии МВФ в Украине.

Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

Стороны обсудили дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство настроено на продолжение сотрудничества с МВФ, первоочередным приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

По словам премьер-министра, правительство настроено на внедрение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития.

Премьер подчеркнул важность всесторонней поддержки, оказываемой МВФ Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg заявил, что в ближайшее время министр финансов Игорь Уманский и премьер-министр Денис Шмыгаль направятся в США для переговоров с Международным валютным фондом.

Специалисты МВФ достигли существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив в ходе визита в Украину с 20 марта.

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