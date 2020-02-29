подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
29 февраля 2020, суббота, 10:01 18
Общество 2020-02-29T10:01:02+02:00
Українські Новини
МВФ заявляет о прогрессе в переговорах с Украиной

МВФ заявляет о прогрессе в переговорах с Украиной

Ольга Фандорина
МВФ, Переговоры, Транш, Миссия МВФ
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

Специалисты МВФ достигли существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив в ходе визита в Украину с 20 марта. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люгмана в субботу, 29 февраля..

"Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, МВФ и Всемирный банк могут перенести ежегодное заседание из-за коронавируса.

Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на Мюнхенской конференции по безопасности положительные достижения в экономике Украины.

Ранее в НБУ заявляли, что новая программа с МВФ может быть подписана в ближайшие месяцы

Больше новостей о: МВФ Переговоры Транш Миссия МВФ

Украина получила первый транш от МВФ по новой прог...
В Украину едет очередная миссия МВФ...
4-дневный марафон переговоров с "Газпромом" законч...
МВФ и Всемирный банк могут перенести ежегодное зас...
Украина не планирует закрывать границы из-за коронавируса, - Пристайко
Оставшихся в Ухани украинцев планируют эвакуировать с помощью других стран
Новости
Сегодня в Карпатах могут сойти масштабные снежные лавины 10:30
МВФ заявляет о прогрессе в переговорах с Украиной 10:01
Бойко анонсировал отставку Кабмина на этой неделе 09:33
Консульство Украины в Милане возобновляет работу с понедельника 09:14
Масленица. Фото: Pixabay
"Широкая" Масленица в Киеве. Куда отправиться есть блины 08:52
больше новостей
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи 11:29 Инфографика
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Украинская чемпионка Европы по бегу провалила тест на допинг 09:50
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
Казак Гаврилюк теперь "живет как все" и работает таксистом в Киеве 16:33
больше новостей
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok