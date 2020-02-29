МВФ заявляет о прогрессе в переговорах с Украиной

Специалисты МВФ достигли существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив в ходе визита в Украину с 20 марта. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люгмана в субботу, 29 февраля..

"Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, МВФ и Всемирный банк могут перенести ежегодное заседание из-за коронавируса.

Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на Мюнхенской конференции по безопасности положительные достижения в экономике Украины.

Ранее в НБУ заявляли, что новая программа с МВФ может быть подписана в ближайшие месяцы