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11 марта 2020, среда, 14:25 187
Общество 2020-03-11T14:28:51+02:00
Українські Новини
В Киеве ввели запрет на массовые мероприятия до апреля из-за коронавируса

В Киеве ввели запрет на массовые мероприятия до апреля из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Киевская госадминистрация ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в решении (протоколе) Кивгосадминистрации, передают Українськi Новини.

"Обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только граждан, которые прошли термометрию", - говорится в документе.

Также киевские власти решили ограничить проведение спортивных мероприятий в Киеве, приостановить работу развлекательных центров, кинотеатров, музеев, театров.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине объявлен карантин до 3 апреля.

Кроме того, что нужно знать о карантине. Кабинет министров рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения коронавируса.

Кроме того, у мєра Кличко заявили, что Киев не намерен покрывать убытки учреждений от ограничения массовых мероприятий. 

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