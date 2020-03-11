В Киеве ввели запрет на массовые мероприятия до апреля из-за коронавируса

Киевская госадминистрация ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в решении (протоколе) Кивгосадминистрации, передают Українськi Новини.



"Обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только граждан, которые прошли термометрию", - говорится в документе.



Также киевские власти решили ограничить проведение спортивных мероприятий в Киеве, приостановить работу развлекательных центров, кинотеатров, музеев, театров.



Как сообщали Українськi Новини, в Украине объявлен карантин до 3 апреля.



Кроме того, что нужно знать о карантине. Кабинет министров рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения коронавируса.



Кроме того, у мєра Кличко заявили, что Киев не намерен покрывать убытки учреждений от ограничения массовых мероприятий.