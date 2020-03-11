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11 марта 2020, среда, 13:12 255
Спорт 2020-03-11T13:14:04+02:00
Українські Новини
УПЛ просит Минздрав дать рекомендации по проведению футбольных матчей из-за коронавируса

УПЛ просит Минздрав дать рекомендации по проведению футбольных матчей из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Футбол, Минздрав, УПЛ, коронавирус в Украине, Рекомендации по коронавирусу
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

Украинская премьер-лига просит Министерство здравоохранения дать рекомендации относительно проведения будущих футбольных матчей из-за коронавируса, жертвами которого стали 4284 человека по всему миру

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-центр УПЛ.

"Мы обратились с письмом к Минздраву, чтобы нам дали рекомендации как действовать", - сказал сотрудник ведомства.

По его словам, никаких рекомендаций от властей пока не поступало.

УПЛ ожидает решения власти касательно проведения футбольных матчей.

На данный момент все следующие матчи УПЛ пройдут без ограничений и со зрителями.

Как сообщали Українськi Новинии, Минздрав изучает возможность проведения матча Лиги Европы по футболу между "Шахтером" и немецким "Вольфсбургом" 19 марта в Харькове без зрителей.

Кроме того, товарищеский матч между сборными Польши и Украины пройдет при пустых трибунах.

Также ФК "Шахтер" вернет деньги болельщикам, если матч Лиги Европы в Харькове пройдет без их участия. 

Тем временем в США из-за коронавируса перенесли крупнейший в мире музыкальный фестиваль Coachella

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