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11 марта 2020, среда, 12:58 815
Кабмин 2020-03-11T13:02:32+02:00
Українські Новини
Кабмин назначил нового временного главу Минэнерго

Кабмин назначил нового временного главу Минэнерго

Таня Войтюк
Кабмин, Назначения, Минэнерго, Шубин
Виталий Шубин. Фото: Facebook Виталия Шубина
Виталий Шубин. Фото: Facebook Виталия Шубина

Кабинет Министров после реформации, во время которой поменяли министров, назначил временно исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды первого замминистра Виталия Шубина.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українські Новини.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 10 марта.

Ранее Шубин занимал должность первого замминистра энергетики.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, которая повлекла за собой отставку всего правительства. Несмотря на то, что большинство депутатов поддержали отставку, фракции Порошенко и Вакарчука не голосовали за это решение.  

Также 5 марта Шубин приступил к выполнению обязанностей министра энергетики.

В октябре 2019 года Кабинет Министров назначил Виталия Шубина на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

До назначения Шубин занимал должность директора ООО "Днепро-Бугская ветровая электростанция".

Тем временем в соцсетях выложили документ с составом нового Кабмина Дениса Шмыгаля.

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