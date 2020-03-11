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11 марта 2020, среда, 12:18 342
Общество 2020-03-11T12:18:15+02:00
Українські Новини
Футболисты "Шахтера" не проходили тест на коронавирус перед вылетом на матч с "Вольфсбургом"

Футболисты "Шахтера" не проходили тест на коронавирус перед вылетом на матч с "Вольфсбургом"

Анна Рудык
ФК Шахтер, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Шахтер-Вольфсбург
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В то время, как Киев вводит ограничения на массовые мероприятия и учебый процесс, футболисты и сотрудники футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) не проходили тест на коронавирус перед вылетом на матч Лиги Европы с "Вольфсбургом" (Германия).

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ФК "Шахтер".

"Никто не проходил тест перед вылетом", - сообщили в ведомстве.

Представитель клуба сообщил, что возможно по прилету в Германию, такой тест будет пройден, но это должно регламентировать УЕФА.

Также, очевидно, что перед началом матча игроки не будут использовать рукопожатие с игроками-соперниками и арбитрами.

Матч состоится без зрителей 12 марта.

Как сообщали Українськi Новини, первый матч между Вольфсбургом и Шахтером пройдет при пустых трибунах.

Также Министерство здравоохранения рассматривало возможность проведения футбольного матча Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом" без болельщиков 19 марта в Харькове из-за вспышки в Европе и мире коронавируса. Позднее в пресс-службе ФК "Шахтер" заявили, что если матч отменят, то они готовы вернуть деньги за билеты.

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