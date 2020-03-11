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11 марта 2020, среда, 10:30 199
Происшествия 2020-03-11T10:31:06+02:00
Українські Новини
Боевики обстреляли школу в Марьинке Донецкой области

Боевики обстреляли школу в Марьинке Донецкой области

Елизавета Драбкина
Боевики, война на Донбассе, Марьинка, Ситуация в зоне ООС
Война на Донбассе. Боевики. Фото: vchasnoua
Война на Донбассе. Боевики. Фото: vchasnoua

Боевики обстреляли школу в Марьинке Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил, передают Українськi Новини.

"Представители вооруженных формирований Российской Федерации, пренебрегая принятыми в цивилизованном мире нормами гуманитарного права, обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта Марьинка", - сказано в нем.

Отмечается, что в районе обстрела также находилась общеобразовательная школа №2.

"В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал юных жителей Донбасса в бомбоубежище этой же школы", - говорится в сообщении.

По завершении обстрела работники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам.

Погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.

Отмечается, что командование операции Объединенных сил уже не надеется на проявление любых человечных качеств со стороны боевиков, однако подчеркивает, что Вооруженные силы будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 17 раз обстреляли позиции сил ООС 10 марта, 3 военных погибли, 7 ранены, 2 травмированы.

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