Зеленский назначил врио киевского губернатора Володина

Президент Владимир Зеленский временно возложил обязанности председателя Киевской областной государственной администрации на Василия Володина.

Об этом говорится в указах №75-76 от 11 марта, передают Українськi Новини.

В связи с назначением министром развития общин и территорий Зеленский уволил с должности председателя Киевской ОГА Алексея Чернышова.

Вместо него временно исполняющим обязанности назначен Володин, который является заместителем председателя губернатора.

Кроме него в руководстве Киевской ОГА работает первый заместитель председателя и еще 4 заместителя.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации бизнесмена Максима Козицкого.

в декабре Зеленский уволил Маркияна Мальского с должности львовского губернатора.

Ранее Зеленский представил губернатора Харьковской области и отметил нового прокурора.

А мошенники пытались продать должности житомирского и николаевского губернаторов за несколько миллионов.