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11 марта 2020, среда, 10:29 103
Президент 2020-03-11T10:30:38+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил врио киевского губернатора Володина

Зеленский назначил врио киевского губернатора Володина

Анна Рудык
Назначение губернаторов, Киевский губернатор, Владимир Зеленский, Алексей Чернышов, Василий Володин

Президент Владимир Зеленский временно возложил обязанности председателя Киевской областной государственной администрации на Василия Володина.

Об этом говорится в указах №75-76 от 11 марта, передают Українськi Новини.

В связи с назначением министром развития общин и территорий Зеленский уволил с должности председателя Киевской ОГА Алексея Чернышова.

Вместо него временно исполняющим обязанности назначен Володин, который является заместителем председателя губернатора.

Кроме него в руководстве Киевской ОГА работает первый заместитель председателя и еще 4 заместителя.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации бизнесмена Максима Козицкого.

в декабре Зеленский уволил Маркияна Мальского с должности львовского губернатора.

Ранее Зеленский представил губернатора Харьковской области и отметил нового прокурора.

А мошенники пытались продать должности житомирского и николаевского губернаторов за несколько миллионов.

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