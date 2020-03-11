Сегодня возможны ограничения на синей ветке киевского метро

Ограничения на вход возможны на станциях метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" после завершения футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия). Начало матча в 19:30.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, с 8 марта в Киеве действует ограничение по проспекту Степана Бандеры.

Напомним, 6 марта в вагоне поезда на станции метро "Вокзальная" произошел взрыв. Пассажир подорвал петарду. При этом полиция отметила, что правоохранители занимаются установлением и задержанием правонарушителя.

Тем временем из-за коронавируса в киевском метро дезинфицируют вагоны после каждой высадки на конечной.