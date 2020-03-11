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11 марта 2020, среда, 09:49 2923
Общество 2020-03-11T10:24:41+02:00
Українські Новини
Сегодня возможны ограничения на синей ветке киевского метро

Сегодня возможны ограничения на синей ветке киевского метро

Таня Войтюк
Футбол, Метро, Ограничение, Киевский метрополитен, Динамо Киев, Футбольный клуб
Станция метро
Станция метро "Олимпийская"

В то время как УЕФА не планирует переносить Чемпионат Европы по футболу-2020, в среду, 11 марта, в Киеве возможны ограничения в работе метро в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Ограничения на вход возможны на станциях метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" после завершения футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия). Начало матча в 19:30.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, с 8 марта в Киеве действует ограничение по проспекту Степана Бандеры.

Напомним, 6 марта в вагоне поезда на станции метро "Вокзальная" произошел взрыв. Пассажир подорвал петарду. При этом полиция отметила, что правоохранители занимаются установлением и задержанием правонарушителя.

Тем временем из-за коронавируса в киевском метро дезинфицируют вагоны после каждой высадки на конечной.

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