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Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?"

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11 марта 2020, среда, 09:00 939
Мир 2020-03-11T09:01:28+02:00
Українські Новини
Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Италия, Словения, Коронавирус в мире, Граница с Италией
Коронавирус. Скриншот видео ВВС
Коронавирус. Скриншот видео ВВС

Словения планирует закрыть свою границу с Италией для некоммерческого движения, чтобы предотвратить распространение коронавируса, которым заразились 119 тыс. человек по всему миру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Границу закроют, когда появятся необходимые "технические и административные условия".

"Мы не будем закрывать границу для перевозки грузов, поскольку это может вызвать дополнительный экономический ущерб", - заявило правительство в своем твите, добавив, что до сих пор в Словении было подтверждено 34 случая коронавируса.


Австрия также устанавливает контроль в регионах Каринтия и Тироль на границе с Италией и будет запрещать въезд тем, кто прибыл из Италии без медицинской справки о состоянии здоровья.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса Ryanair массово отменяет рейсы в Европу

Кроме того, в Минздраве рассказали, когда и по какой цене украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус. 

Тем временем в "ДНР" женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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