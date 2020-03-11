Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Словения планирует закрыть свою границу с Италией для некоммерческого движения, чтобы предотвратить распространение коронавируса, которым заразились 119 тыс. человек по всему миру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Границу закроют, когда появятся необходимые "технические и административные условия".

"Мы не будем закрывать границу для перевозки грузов, поскольку это может вызвать дополнительный экономический ущерб", - заявило правительство в своем твите, добавив, что до сих пор в Словении было подтверждено 34 случая коронавируса.



Австрия также устанавливает контроль в регионах Каринтия и Тироль на границе с Италией и будет запрещать въезд тем, кто прибыл из Италии без медицинской справки о состоянии здоровья.



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