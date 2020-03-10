После рекордного падения цены на нефть резко подскочили

Сегодня, 10 марта, цены на нефть подскочили примерно на 8% после того, как цены упали до минимума за последние 30 лет, а S&P ухудшило прогноз цены на нефть Brent. Такой скачок произошел на фоне возможного экономического стимулирования, которое увидели инвесторы в то время, как Россия дала понять о возможности переговоров с ОПЕК, пишет Enkorr.

Стоимость барреля майской нефти Brent 10 марта к 17:36 по Киеву составила $36,30 (+5,65%). Баррель апрельской нефти WTI торговался $33,02 (+6,07%). В ходе торгов цены на эталонные сорта нефти колебались в пределах $33,14–38,22 и $30,20–34,59 соответственно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпримет "очень важные" шаги, чтобы обезопасить экономику США от воздействия распространяющейся вспышки коронавируса. Правительство Японии планирует потратить более $4 миллиардов долларов на второй пакет "антивирусных" мер.

Котировки эталонных сортов нефти 9 марта упали на 25%, опустившись до самого низкого уровня с февраля 2016 г. и зафиксировав самое большое суточное снижение в процентах с 17 января 1991 г., когда цены на нефть рухнули после начала первой войны в Персидском заливе. Причиной обвала стало начало ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.

Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" заявила о том, что с 1 апреля в течение одной-двух недель увеличит производство сырой нефти на 300 тыс. барр./сут. (б/с). Саудовская Аравия, в свою очередь, усилила напряженность, обнародовав планы по увеличению поставок сырой нефти в апреле до 12,3 млн барр./сут. (б/с). Это значительно выше текущих уровней добычи в 9,7 млн б/с, сообщил 10 марта генеральный директор госнефтекомпании Saudi Aramco Амин Насер.

Российский министр нефти Александр Новак заявил, что не исключает совместных мер с ОПЕК по стабилизации рынка, добавив, что следующая встреча ОПЕК + запланирована на май-июнь. Назначенная на 11 марта встреча Новака с представителями российских нефтекомпаний наверняка связана именно с этим заявлением. Но в ответ министр энергетики Саудовской Аравии заявил агентству Reuters, что не видит необходимости в проведении такой встречи, если до ее проведения не будет достигнуто соглашение о мерах по борьбе с негативным воздействием коронавируса на спрос и цены на нефть.

"Я не вижу разумного зерна в проведении совещаний в мае-июне, которые просто продемонстрировали бы [миру] нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в такой кризисной ситуации", — сказал принц Абдулазиз бен Салман.

"Ценовые войны и пандемии не являются чем-то новым для товарных рынков, но [в этот раз] и то, и другое случилось одновременно, — отмечают аналитики RBC. — Такое [двойное] воздействие проверит самобалансирующийся механизм рынка без поддержки ОПЕК. Механизма, который не тестировался с момента начала сланцевого бума в США".

Настроения участников рынка также улучшились после того, как президент Китая Си Цзиньпин впервые посетил Ухань, эпицентр вспышки коронавируса. Темпы распространения коронавируса в КНР замедлились.

Как сообщали Українські Новини, в январе-феврале 2020 года Украина увеличила импорт нефти (УКТВЭД 2709 "Нефть и нефтепродукты сырые") на 2,2%, или на 2,41 тыс. тонн, до 113,34 тыс. тонн по сравнению с январем-февралем 2019 года.

Тем временем, в АМКУ прогнозируют падение стоимости бензина из-за обвала цен на нефть.