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10 марта 2020, вторник, 21:48 320
Экономика мира 2020-03-10T21:48:49+02:00
Українські Новини
После рекордного падения цены на нефть резко подскочили

После рекордного падения цены на нефть резко подскочили

Ярина Вацяк
Коронавирус, нефть Brent, мировые цены на нефть, цены на нефть
Месторождение нефти. Фото: pixabay.com
Месторождение нефти. Фото: pixabay.com

Сегодня, 10 марта, цены на нефть подскочили примерно на 8% после того, как цены упали до минимума за последние 30 лет, а S&P ухудшило прогноз цены на нефть Brent. Такой скачок произошел на фоне возможного экономического стимулирования, которое увидели инвесторы в то время, как Россия дала понять о возможности переговоров с ОПЕК, пишет Enkorr.

Стоимость барреля майской нефти Brent 10 марта к 17:36 по Киеву составила $36,30 (+5,65%). Баррель апрельской нефти WTI торговался $33,02 (+6,07%). В ходе торгов цены на эталонные сорта нефти колебались в пределах $33,14–38,22 и $30,20–34,59 соответственно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпримет "очень важные" шаги, чтобы обезопасить экономику США от воздействия распространяющейся вспышки коронавируса. Правительство Японии планирует потратить более $4 миллиардов долларов на второй пакет "антивирусных" мер.

Котировки эталонных сортов нефти 9 марта упали на 25%, опустившись до самого низкого уровня с февраля 2016 г. и зафиксировав самое большое суточное снижение в процентах с 17 января 1991 г., когда цены на нефть рухнули после начала первой войны в Персидском заливе. Причиной обвала стало начало ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.

Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" заявила о том, что с 1 апреля в течение одной-двух недель увеличит производство сырой нефти на 300 тыс. барр./сут. (б/с). Саудовская Аравия, в свою очередь, усилила напряженность, обнародовав планы по увеличению поставок сырой нефти в апреле до 12,3 млн барр./сут. (б/с). Это значительно выше текущих уровней добычи в 9,7 млн б/с, сообщил 10 марта генеральный директор госнефтекомпании Saudi Aramco Амин Насер.

Российский министр нефти Александр Новак заявил, что не исключает совместных мер с ОПЕК по стабилизации рынка, добавив, что следующая встреча ОПЕК + запланирована на май-июнь. Назначенная на 11 марта встреча Новака с представителями российских нефтекомпаний наверняка связана именно с этим заявлением. Но в ответ министр энергетики Саудовской Аравии заявил агентству Reuters, что не видит необходимости в проведении такой встречи, если до ее проведения не будет достигнуто соглашение о мерах по борьбе с негативным воздействием коронавируса на спрос и цены на нефть.

"Я не вижу разумного зерна в проведении совещаний в мае-июне, которые просто продемонстрировали бы [миру] нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в такой кризисной ситуации", — сказал принц Абдулазиз бен Салман.

"Ценовые войны и пандемии не являются чем-то новым для товарных рынков, но [в этот раз] и то, и другое случилось одновременно, — отмечают аналитики RBC. — Такое [двойное] воздействие проверит самобалансирующийся механизм рынка без поддержки ОПЕК. Механизма, который не тестировался с момента начала сланцевого бума в США".

Настроения участников рынка также улучшились после того, как президент Китая Си Цзиньпин впервые посетил Ухань, эпицентр вспышки коронавируса. Темпы распространения коронавируса в КНР замедлились.

Как сообщали Українські Новини, в январе-феврале 2020 года Украина увеличила импорт нефти (УКТВЭД 2709 "Нефть и нефтепродукты сырые") на 2,2%, или на 2,41 тыс. тонн, до 113,34 тыс. тонн по сравнению с январем-февралем 2019 года.

Тем временем, в АМКУ прогнозируют падение стоимости бензина из-за обвала цен на нефть. 

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