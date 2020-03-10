В АМКУ прогнозируют падение стоимости бензина из-за обвала цен на нефть

В то время, как после обвала нефтяных котировок резко упали ведущие азиатские, европейские и американские индексы, торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут, антимонопольный комитет (АМКУ) ожидает падения крупнооптовых цен на дизельное топливо и бензин.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

"Цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелировать с изменениями факторов, влияющих на их формирование", - говорится в нем.

При этом, АМКУ не ожидает стремительного снижения цен на автозаправочных станциях (АЗС).

Также в комитете не отрицают немедленный рост цен на бензин в случае подорожания нефти и их очень медленное снижение после снижения цен на сырье.

Ранее, 9 марта, цены на нефть снизились более чем на 25% до 31 доллар/баррель в связи с отказом России продлевать сделку с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении добычи нефти.

Как сообщали Українські Новини, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн считает, что бензин и дизель должны подешеветь в Украине на 10-15% из-за падения стоимости нефти.