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  • В АМКУ прогнозируют падение стоимости бензина из-за обвала цен на нефть
10 марта 2020, вторник, 13:45 194
Экономика 2020-03-10T13:45:30+02:00
Українські Новини
В АМКУ прогнозируют падение стоимости бензина из-за обвала цен на нефть

В АМКУ прогнозируют падение стоимости бензина из-за обвала цен на нефть

Надежда Комендантова
Нефть, Бензин, АМКУ, Дизтопливо, цена на нефть, Цены на бензин, цены на дизтопливо
Бензин. Фото: pixabay
Бензин. Фото: pixabay

В то время, как после обвала нефтяных котировок резко упали ведущие азиатские, европейские и американские индексы, торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут, антимонопольный комитет (АМКУ) ожидает падения крупнооптовых цен на дизельное топливо и бензин.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

"Цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелировать с изменениями факторов, влияющих на их формирование", - говорится в нем.

При этом, АМКУ не ожидает стремительного снижения цен на автозаправочных станциях (АЗС).

Также в комитете не отрицают немедленный рост цен на бензин в случае подорожания нефти и их очень медленное снижение после снижения цен на сырье.

Ранее, 9 марта, цены на нефть снизились более чем на 25% до 31 доллар/баррель в связи с отказом России продлевать сделку с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении добычи нефти.

Как сообщали Українські Новини, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн считает, что бензин и дизель должны подешеветь в Украине на 10-15% из-за падения стоимости нефти.

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