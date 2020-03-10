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10 марта 2020, вторник, 15:42 19
Экономика 2020-03-10T15:50:56+02:00
Українські Новини
Украина увеличила импорт нефти

Украина увеличила импорт нефти

Ярина Вацяк
Нефть, мировые цены на нефть, Импорт нефти
Нефтегаз
Нефтегаз

В январе-феврале 2020 года Украина увеличила импорт нефти (УКТВЭД 2709 "Нефть и нефтепродукты сырые") на 2,2%, или на 2,41 тыс. тонн, до 113,34 тыс. тонн по сравнению с январем-февралем 2019 года в то время, как цены на нефть рекордно обвалились.

Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

В январе-феврале Украина импортировала нефти на сумму 61,326 млн долларов, что на 18,7% больше, чем в январе-феврале 2019 года.

За 2 месяца Украина импортировала нефть из США на 30,118 млн долларов, из Ливана - на 15,94 млн долларов и из Азербайджана - на 15,94 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в АМКУ прогнозируют падение стоимости бензина из-за обвала цен на нефть.

В начале марта мировые цены на нефть начали падать на фоне сообщений о коронавирусе.

Тем временем, фондовые рынки рекордно обвалились впервые с 2008 года. Нефтегазовые и финансовые корпорации вошли в число компаний, акции которых упали значительнее всего по итогам торгов в США.

 

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