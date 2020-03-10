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10 березня 2020, вівторок, 21:48 21
Економіка світу 2020-03-10T22:15:01+02:00
Українські Новини
Після рекордного падіння ціни на нафту різко підскочили

Після рекордного падіння ціни на нафту різко підскочили

Ярина Вацяк
Brent, Ціни на нафту, Світові ціни на нафту, Коронавірус
Родовище нафти. Фото: pixabay.com
Родовище нафти. Фото: pixabay.com

Після того, як ціни на нафту впали до мінімуму за останні 30 років, сьогодні, 10 березня, ціни на нафту підскочили приблизно на 8%. Причиною стало можливе економічне стимулювання, яке помітили інвестори в той час, як Росія дала шанси на переговори з ОПЕК, пише Enkorr.

10 березня до 17:36 по Києву вартість бареля травневої нафти Brent становла $ 36,30 (+ 5,65%). Барель квітневої нафти WTI торгувався $ 33,02 (+ 6,07%). Під час торгів ціни на еталонні сорти нафти коливалися в межах $ 33,14-38,22 і $ 30,20-34,59 відповідно.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробить "дуже важливі" кроки, щоб убезпечити економіку США від впливу розповсюджується спалаху коронавірусу. Уряд Японії планує витратити понад $ 4 мільярдів доларів на другий пакет "антивірусних" заходів.

Котирування еталонних сортів нафти 9 березня впали на 25%, опустившись до найнижчого рівня з лютого 2016 року і зафіксувавши найбільше добове зниження в процентах з 17 січня 1991 року, коли ціни на нафту впали після початку першої війни в Перській затоці. Причиною обвалу став початок цінової війни між Росією і Саудівською Аравією.

Найбільша російська нафтова компанія "Роснафта" заявила про те, що з 1 квітня протягом одного-двох тижнів збільшить виробництво сирої нафти на 300 тис. бар./добу. (б/д). Саудівська Аравія, в свою чергу, посилила напруженість, оприлюднивши плани зі збільшення поставок сирої нафти в квітні до 12,3 млн бар./добу. (б/д). Це значно вище поточних рівнів видобутку в 9,7 млн ​​б/д, повідомив 10 березня генеральний директор держнафтокомпанії Saudi Aramco Амін Насер.

Російський міністр нафти Олександр Новак заявив, що не виключає спільних заходів з ОПЕК щодо стабілізації ринку, додавши, що наступна зустріч ОПЕК+ запланована на травень-червень. Призначена на 11 березня зустріч Новака з представниками російських нафтокомпаній напевно пов'язана саме з цією заявою. Але у відповідь міністр енергетики Саудівської Аравії заявив агентству Reuters, що не бачить необхідності в проведенні такої зустрічі, якщо до її проведення не буде досягнуто угоду про заходи щодо боротьби з негативним впливом коронавірусу на попит і ціни на нафту.

"Я не бачу розумного зерна в проведенні нарад в травні-червні, які просто продемонстрували б [світу] нашу нездатність проявити увагу до того, що ми мали зробити в такій кризовій ситуації", - сказав принц Абдулазіз бін Салман.

"Цінові війни і пандемії не є чимось новим для товарних ринків, але [цього разу] і те, і інше сталося одночасно, - зазначають аналітики RBC. - Такий [подвійний] вплив перевірить самобалансувальний механізм ринку без підтримки ОПЕК. Механізм, який не тестувався з моменту початку сланцевого буму в США".

Настрої учасників ринку також покращилися після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін вперше відвідав Ухань, епіцентр спалаху коронавірусу. Темпи поширення коронавірусу в КНР сповільнилися.

Як повідомляли Українські Новини, в січні-лютому 2020 року Україна збільшила імпорт нафти (УКТЗЕД 2709 "Нафта і нафтопродукти сирі") на 2,2%, або на 2,41 тис. тонн, до 113,34 тис. тонн порівняно з січнем-лютим 2019 року.

Тим часом, в АМКУ прогнозують падіння вартості бензину через обвал цін на нафту.

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