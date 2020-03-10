Після рекордного падіння ціни на нафту різко підскочили

Після того, як ціни на нафту впали до мінімуму за останні 30 років, сьогодні, 10 березня, ціни на нафту підскочили приблизно на 8%. Причиною стало можливе економічне стимулювання, яке помітили інвестори в той час, як Росія дала шанси на переговори з ОПЕК, пише Enkorr.

10 березня до 17:36 по Києву вартість бареля травневої нафти Brent становла $ 36,30 (+ 5,65%). Барель квітневої нафти WTI торгувався $ 33,02 (+ 6,07%). Під час торгів ціни на еталонні сорти нафти коливалися в межах $ 33,14-38,22 і $ 30,20-34,59 відповідно.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробить "дуже важливі" кроки, щоб убезпечити економіку США від впливу розповсюджується спалаху коронавірусу. Уряд Японії планує витратити понад $ 4 мільярдів доларів на другий пакет "антивірусних" заходів.

Котирування еталонних сортів нафти 9 березня впали на 25%, опустившись до найнижчого рівня з лютого 2016 року і зафіксувавши найбільше добове зниження в процентах з 17 січня 1991 року, коли ціни на нафту впали після початку першої війни в Перській затоці. Причиною обвалу став початок цінової війни між Росією і Саудівською Аравією.

Найбільша російська нафтова компанія "Роснафта" заявила про те, що з 1 квітня протягом одного-двох тижнів збільшить виробництво сирої нафти на 300 тис. бар./добу. (б/д). Саудівська Аравія, в свою чергу, посилила напруженість, оприлюднивши плани зі збільшення поставок сирої нафти в квітні до 12,3 млн бар./добу. (б/д). Це значно вище поточних рівнів видобутку в 9,7 млн ​​б/д, повідомив 10 березня генеральний директор держнафтокомпанії Saudi Aramco Амін Насер.

Російський міністр нафти Олександр Новак заявив, що не виключає спільних заходів з ОПЕК щодо стабілізації ринку, додавши, що наступна зустріч ОПЕК+ запланована на травень-червень. Призначена на 11 березня зустріч Новака з представниками російських нафтокомпаній напевно пов'язана саме з цією заявою. Але у відповідь міністр енергетики Саудівської Аравії заявив агентству Reuters, що не бачить необхідності в проведенні такої зустрічі, якщо до її проведення не буде досягнуто угоду про заходи щодо боротьби з негативним впливом коронавірусу на попит і ціни на нафту.

"Я не бачу розумного зерна в проведенні нарад в травні-червні, які просто продемонстрували б [світу] нашу нездатність проявити увагу до того, що ми мали зробити в такій кризовій ситуації", - сказав принц Абдулазіз бін Салман.

"Цінові війни і пандемії не є чимось новим для товарних ринків, але [цього разу] і те, і інше сталося одночасно, - зазначають аналітики RBC. - Такий [подвійний] вплив перевірить самобалансувальний механізм ринку без підтримки ОПЕК. Механізм, який не тестувався з моменту початку сланцевого буму в США".

Настрої учасників ринку також покращилися після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін вперше відвідав Ухань, епіцентр спалаху коронавірусу. Темпи поширення коронавірусу в КНР сповільнилися.

Як повідомляли Українські Новини, в січні-лютому 2020 року Україна збільшила імпорт нафти (УКТЗЕД 2709 "Нафта і нафтопродукти сирі") на 2,2%, або на 2,41 тис. тонн, до 113,34 тис. тонн порівняно з січнем-лютим 2019 року.

Тим часом, в АМКУ прогнозують падіння вартості бензину через обвал цін на нафту.